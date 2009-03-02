Alina_Mayer

Студентка университета.

Имеется среднее специальное образование по специальности финансы и кредит.

В данный момент обучаюсь параллельно на двух факультетах: экономическом и юридическом. Большой интерес к психологии, в большей степени НЛП, экономике, политике.

Считаю, что знания облагораживают человека. Чем больше ты узнаешь - тем больше возникает желание узнать больше в результате чего жизнь окрашивается в более яркие краски, каждый день пролетает не заметно, а жизнь кажется мгновением.

Ответственная, целеустремленная, энергичная, много читаю, веду активный образ жизни, все дела за которые берусь довожу до конца в короткие сроки.