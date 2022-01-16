Alina_Potapova

Переводчик-фрилансер

● Свободное владение английским языком, базовые знания немецкого языка.

● Способность к самообучению. На последнем месте работы (ООО "Феникс Мекано" самостоятельно освоена работа в программе Adobe InDesign для создания макета каталога продукции, а также разработка и регулярное ведение сайтов (https://www.rose-rf.ru/ и http://bopla.webtm.ru), написание статей для научно-технических журналов: https://isup.ru/articles/96/17285/

● Способность к решению нестандартных задач

● Усидчивость. внимательность и ответственность

● Имею водительский права категории В

● Отсутствие вредных привычек