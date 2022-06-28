Аліна Alina_TanarevskaAlina_Tanarevska
24 годаПольша/Ченстохова
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
UX/UI Designer
Привіт! Мене звати Аліна. Я з України, але зараз проживаю в Польші.
Я сертифікований UX/UI Designer з відзнакою. Працюю з Figma. Маю декілька успішно завершених проектів.
Моє портфоліо: https://www.weblancer.net/users/Alina_Tanarevska/portfolio/
Професійні навички:
- Типографія
- Композиція
- Адаптивний дизайн
- Розробка wireframes та прототипів
Допоможу вам розробити:
- Посадкову сторінку
- Мобільний застоснок
- Багатосторінковий сайт
- Банери
Буду рада працювати з вами!
Портфолио
- Мобильное приложение для обмена книгами28 просмотров
- Лендинг для службы доставки5 просмотров
- Лендинг для аренды автомобилей8 просмотров