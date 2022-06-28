UX/UI Designer

Привіт! Мене звати Аліна. Я з України, але зараз проживаю в Польші.

Я сертифікований UX/UI Designer з відзнакою. Працюю з Figma. Маю декілька успішно завершених проектів.

Моє портфоліо: https://www.weblancer.net/users/Alina_Tanarevska/portfolio/

Професійні навички:

- Типографія

- Композиція

- Адаптивний дизайн

- Розробка wireframes та прототипів

Допоможу вам розробити:

- Посадкову сторінку

- Мобільний застоснок

- Багатосторінковий сайт

- Банери

Буду рада працювати з вами!