Alina_Yakunina

Детские иллюстрации

Здравствуйте! Вас приветствует детский иллюстратор.Я специализируюсь на следующих услугах:- Детские иллюстрации к книгам и рассказам.- Разработка обучающих / развивающих книг для детей.- Разработка детских раскрасок.- Разработка открыток.- Создание персонажа.- Обложка книги в детском стиле.- Семейные и обычные портреты в мультяшном стиле.- Дизайн упаковки и продукта в мультяшном стиле.Зачем вам работать со мной?- Все мои иллюстрации 100% оригинальные.- Я почти все время на связи, поэтому проблем со связью не возникнет.- Все мои работы будут выполнены в срок.Какие у меня иллюстрации?Я предпочитаю создавать иллюстрации в веселом и красочном стиле. Сложность моих рисунков зависит от заказа и, конечно же, от возрастной категории. Весь стиль и цветовое решение обговариваются заранее и подбираются под конкретный заказ.Какие у меня этапы выполнения заказа?1. Для начала все обсуждаем и решаем, как это должно выглядеть.2. Затем я делаю наброски, правки и черновой набросок рисунка.3. Следующее - подбор цвета для иллюстрации.4. И, конечно же, готовая иллюстрация.Все остальные дополнительные этапы возникают в процессе работы с конкретным заказом.С уважением, детский иллюстратор Алина.