Alina_Zhuravlova

Якісна верстка для найвибагливіших клієнтів
Моя ціль: виконати якісно свою роботу
Співпрацюючи зі мною Ви отримаєте:
якісну та надійну верстку виконану в утановлений срок та час
гарантію на верстку ( після передачі готової роботи на протязі 1 тижня я безкоштовно допрацюю свої помилки, які були допущені в виконанні)
feedback в разі потреби
Як зі мною зв'язатись?
Вайбер/вотсап/телеграм +48507673487
Відповідальність:
готова до роботи "на вже"
виконання поставленного завдання вчасно
не порушую сроків
завжди на зв'язку
не беру передоплати
Чим займаюсь:
верстка адаптивна, валідна (чистий і зрозумілий код)
верстаю з Figma, Photoshop, Zeplin
Уміння:
HTML(HTML5)
CSS ( CSS3)
Sass
ВЭМ