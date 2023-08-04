Alina_Zhuravlova

Аліна Alina_Zhuravlova

 
31 год
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Якісна верстка для найвибагливіших клієнтів

Моя ціль: виконати якісно свою роботу

Співпрацюючи зі мною Ви отримаєте:

  • якісну та надійну верстку виконану в утановлений срок та час

  • гарантію на верстку ( після передачі готової роботи на протязі 1 тижня я безкоштовно допрацюю свої помилки, які були допущені в виконанні)

  • feedback в разі потреби

Як зі мною зв'язатись?

Відповідальність:

  • готова до роботи "на вже"

  • виконання поставленного завдання вчасно

  • не порушую сроків

  • завжди на зв'язку

  • не беру передоплати

Чим займаюсь:

  • верстка адаптивна, валідна (чистий і зрозумілий код)

  • верстаю з Figma, Photoshop, Zeplin

Уміння:

  • HTML(HTML5)

  • CSS ( CSS3)

  • Sass

  • ВЭМ