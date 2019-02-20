Alinaprofi

Фрилансер. Работа с текстом, сайтами, транскрибирование аудио/видео

Здравствуйте.

Я начинающий специалист в области фриланса, но с большим опытом работы и знаний.

Предлагаю вам свои услуги в качестве виртуального помощника:- Составление резюме, должностных инструкций и положений,

- Набор и редактирование текстов любого формата (в том числе с любых информационных носителей - сканы, музыкальные и художественные произведения, научная литература, технические тексты и тексты с формулами),- Расшифровка аудио/видеофайлов, перевод их в текстовый формат (пример выполненных работ предоставлю),- Кооперайтинг и рерайтинг. Проверка орфографии, грамматики, синтаксиса и редактирование,

- Работа с контентами интернет - магазинов, сайтов, объявлений.

Подхожу к любой работе ответственно и качественно.

Выполняю задания быстро, и всегда озвучиваю реальные сроки.

Адекватные цены.

Скидки на услуги.

Пишите, буду рада помочь)