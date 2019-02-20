Alinaprofi

Здравствуйте.
Я начинающий специалист в области фриланса, но с большим опытом работы и знаний.
Предлагаю вам свои услуги в качестве виртуального помощника:- Составление резюме, должностных инструкций и положений,
- Набор и редактирование текстов любого формата (в том числе с любых информационных носителей - сканы, музыкальные и художественные произведения, научная литература, технические тексты и тексты с формулами),- Расшифровка аудио/видеофайлов, перевод их в текстовый формат (пример выполненных работ предоставлю),- Кооперайтинг и рерайтинг. Проверка орфографии, грамматики, синтаксиса и редактирование,
- Работа с контентами интернет - магазинов, сайтов, объявлений.
Подхожу к любой работе ответственно и качественно.
Выполняю задания быстро, и всегда озвучиваю реальные сроки.
Адекватные цены.
Скидки на услуги.
Пишите, буду рада помочь)