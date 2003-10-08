Alinasizova

Привет! Меня зовут Алина и я веб-дизайнер

Делаю дизайн сайтов, лендингов и баннеров качественно.

Хотите интересный и современный дизайн для вашего сайта?

Готова выполнить любые пожелания в дизайне и сделать его уникальным и продающим!

В мою работу входит:

Бриф: несколько вопросов о Вас/компании и услугах, чтобы понять, какие блоки и данные будут на сайте.

Анализ: изучение ниши, конкурентов и целевой аудитории

Подбор референсов и уточнение стилистики сайта

На первом этапе прототип или варфрейм, где Вы утвердите структуру

Далее дизайн-концепция первого экрана и Ваши комментарии. Если все устраивает, то идем дальше

На втором этапе уже сам дизайн. После - внесение правок и конечный результат.

Адаптив(можно и без него)