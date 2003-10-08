Alinasizova

Алина Сизова Alinasizova

 
20 летРоссия/Санкт-Петербург
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Привет! Меня зовут Алина и я веб-дизайнер

Делаю дизайн сайтов, лендингов и баннеров качественно.

Хотите интересный и современный дизайн для вашего сайта?

Готова выполнить любые пожелания в дизайне и сделать его уникальным и продающим!

В мою работу входит:

  1. Бриф: несколько вопросов о Вас/компании и услугах, чтобы понять, какие блоки и данные будут на сайте.

  2. Анализ: изучение ниши, конкурентов и целевой аудитории

  3. Подбор референсов и уточнение стилистики сайта

  4. На первом этапе прототип или варфрейм, где Вы утвердите структуру

  5. Далее дизайн-концепция первого экрана и Ваши комментарии. Если все устраивает, то идем дальше

  6. На втором этапе уже сам дизайн. После - внесение правок и конечный результат.

  7. Адаптив(можно и без него)

  8. Передача дизайна в разработку: комментарии для верстальщика в самом проекте и полный Ui-kit

    бонус: баннер для рекламы бесплатно


Работаю до результата, который вам понравится.
Обращайтесь, сделаем классно!

Дизайн сайта