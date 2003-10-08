Alinasizova

Алина Сизова AlinasizovaAlinasizova
Делаю дизайн сайтов, лендингов и баннеров качественно.
Хотите интересный и современный дизайн для вашего сайта?
Готова выполнить любые пожелания в дизайне и сделать его уникальным и продающим!
В мою работу входит:
Бриф: несколько вопросов о Вас/компании и услугах, чтобы понять, какие блоки и данные будут на сайте.
Анализ: изучение ниши, конкурентов и целевой аудитории
Подбор референсов и уточнение стилистики сайта
На первом этапе прототип или варфрейм, где Вы утвердите структуру
Далее дизайн-концепция первого экрана и Ваши комментарии. Если все устраивает, то идем дальше
На втором этапе уже сам дизайн. После - внесение правок и конечный результат.
Адаптив(можно и без него)
Передача дизайна в разработку: комментарии для верстальщика в самом проекте и полный Ui-kit
бонус: баннер для рекламы бесплатно
Работаю до результата, который вам понравится.
Обращайтесь, сделаем классно!