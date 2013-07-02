Макарец Алина AlineMakaretsAlineMakarets
Образование:
Днепропетровский
национальный университет им. Гончара,
факультет систем и средств массовой
коммуникации, специальность-журналистика,
бакалавр
Опыт профессиональной и трудовой деятельности:
2008-2010 – журналист в городской газете «Вести Терновки» (частичная занятость)
Должностные обязанности:
- сбор и обработка информации;
- освещение различных событий;
- разработка и реализация собственной рубрики;
- проведение интервью;
- написание новостей;
2011-2013(с перерывами) - работа копирайтером (частная занятность)
Должностные обязанности:
- написание текстов на разные тематики;
- набор текста на компьютере;
-обработка различной информации;
2012-журналист-практикант в «Комсомольская правда в Украине» (Днепропетровск)
Должностные обязанности:
- освещение различных событий, выставок, концертов;
- подбор картинок в фоторепортажи;
- написание новостей;
- проведение интервью;
- сдача материала на проверку редактору.
2013- журналист-практикант телеканала «11» (Днепропетровск)
Должностные обязанности:
- написание журналистских текстов;
- съемка степдапов;
- озвучка видео;
- проведение интервью;
- работа с интернет - ресурсами;
- подборка новостей.
2013-2014 - журналист сайта Днепропетровского национального университета имени Олеся Гончара
Должностные обязанности:
- сбор и обработка материалов;
- написание заметок, отчетов, репортажей;
- проведение интервью;
- визуализация к материалу (собственные фотографии).
Достижения:
-победитель творческих работ от компании "ДТЭК. Павлоградуголь" в номинации "Проба пера" (2010 )
Другие навыки:
- активный пользователь ПК и сети Интернет
- владею программой Photoshop
- знание английского языка (средний),немецкий(начальный)
Личностные качества: Стремление к карьерному росту, уверенность в себе, лидерство, ответственность, пунктуальность, общительность, быстрая обучаемость, пунктуальность, инициативность, творческий подход к делу.
Статьи:
http://dp.kp.ua/daily/270612/344355/
http://kp.ua/daily/150612/342489/
http://dp.kp.ua/daily/140612/342289/
http://dp.kp.ua/daily/060612/340940/print/
http://myfashionmind.com/uxod-za-licom-zimoj
http://www.dnu.dp.ua/news/1488
http://www.dnu.dp.ua/news/1490
Рерайт, копирайт:
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http://emgoldex.lg.ua/articles/44-kak-zarabotat-na-kompyutere
http://emgoldex.lg.ua/articles/48-idei-kak-zarabotat-dengi
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http://www.personae.ru/istorii-uspeha/pyat-sekretov-uspexa-v-biznese-richarda-brensona/
http://www.art-point.com.ua/novy-j-vzglyad-na-oboi-rabochego-stola.html
http://kiev.est.ua/nedvizhimost/kupit-kvartiru/
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