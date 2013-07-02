Образование:

Днепропетровский

национальный университет им. Гончара,

факультет систем и средств массовой

коммуникации, специальность-журналистика,

бакалавр

Опыт профессиональной и трудовой деятельности:

2008-2010 – журналист в городской газете «Вести Терновки» (частичная занятость)

Должностные обязанности:

- сбор и обработка информации;

- освещение различных событий;

- разработка и реализация собственной рубрики;

- проведение интервью;

- написание новостей;

2011-2013(с перерывами) - работа копирайтером (частная занятность)

Должностные обязанности:

- написание текстов на разные тематики;

- набор текста на компьютере;

-обработка различной информации;

2012-журналист-практикант в «Комсомольская правда в Украине» (Днепропетровск)

Должностные обязанности:

- освещение различных событий, выставок, концертов;

- подбор картинок в фоторепортажи;

- написание новостей;

- проведение интервью;

- сдача материала на проверку редактору.

2013- журналист-практикант телеканала «11» (Днепропетровск)

Должностные обязанности:

- написание журналистских текстов;

- съемка степдапов;

- озвучка видео;

- проведение интервью;

- работа с интернет - ресурсами;

- подборка новостей.

2013-2014 - журналист сайта Днепропетровского национального университета имени Олеся Гончара

Должностные обязанности:

- сбор и обработка материалов;

- написание заметок, отчетов, репортажей;

- проведение интервью;

- визуализация к материалу (собственные фотографии).

Достижения:

-победитель творческих работ от компании "ДТЭК. Павлоградуголь" в номинации "Проба пера" (2010 )

Другие навыки:

- активный пользователь ПК и сети Интернет

- владею программой Photoshop

- знание английского языка (средний),немецкий(начальный)

Личностные качества: Стремление к карьерному росту, уверенность в себе, лидерство, ответственность, пунктуальность, общительность, быстрая обучаемость, пунктуальность, инициативность, творческий подход к делу.

Статьи:

http://dp.kp.ua/daily/270612/344355/

http://kp.ua/daily/150612/342489/

http://dp.kp.ua/daily/140612/342289/

http://dp.kp.ua/daily/060612/340940/print/

http://myfashionmind.com/uxod-za-licom-zimoj

http://www.dnu.dp.ua/news/1488

http://www.dnu.dp.ua/news/1490

Рерайт, копирайт:

http://dionise.ru/kak-soxranit-otnosheniya

http://pravdu.com.ua/2013/07/02/yushhenko-za-kruglyj-stol/

http://www.medport.info/index.php?option=com_content&view=article&id=7401:2013-06-29-07-19-31&catid=1:latest-news&Itemid=50

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http://emgoldex.lg.ua/articles/44-kak-zarabotat-na-kompyutere

http://emgoldex.lg.ua/articles/48-idei-kak-zarabotat-dengi

http://tut-zdorovo.ru/valyuta-tailanda-tajskij-bat.html

http://tourist-advice.blogspot.com/2013/07/blog-post_4.html

http://www.personae.ru/istorii-uspeha/pyat-sekretov-uspexa-v-biznese-richarda-brensona/

http://www.art-point.com.ua/novy-j-vzglyad-na-oboi-rabochego-stola.html

http://kiev.est.ua/nedvizhimost/kupit-kvartiru/

http://www.medport.info/index.php?option=com_content&view=article&id=7424:2013-07-05-15-27-19&catid=201:2010-01-11-09-10-21&Itemid=50