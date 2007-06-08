переводчик украинского, английского, испанского

ИГНАТЧЕНКО АЛИНА АНДРЕЕВНА

Контактная информация:

Адрес: г. Ивано-Франковск

Телефон: 0997800487

Электронная почта: [email protected]

Знание языков:

Английский: свободно

Испанский: свободно (сертификат DELE - уровень intermedio)

Образование:

ДИТБ (Донецкий институт туристического бизнеса), специальность – «Менеджмент организаций туристической индустрии», квалификация менеджер – экономист.

Опыт работы:

08.06.2007 - 18.08.2007 - детский оздоровительный лагерь, штат Висконсин, США.

04.06.2008 - 10.08.2008 - детский оздоровительный лагерь, штат Висконсин, США, assistant manager.

12.02.2010 - 12.05.2010 - ДТПП (Донецкая торгово-промышленная палата), отдел ВЭС.

01.08.2010 – 01.02.2012 - Управление по вопросам подготовки и проведения финальной части чемпионата Европы 2012 по футболу в Украине Донецкого городского совета, главный специалист отдела по подготовке инфраструктуры размещения и туристических программ.

2005г. – настоящее время – внештатный переводчик (английский, испанский).

Профессиональные навыки и знания:

Опыт работы с ПК:

- Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, Power Point

- система Internet,

- Microsoft Outlook, The Bat

- Парус,

- Мастер Агент,

- КСБ Amadeus

Владение оргтехникой: принтер, ксерокс, сканер, факс.

Профессиональные сертификаты:

Международный сертификат DELE (испанский язык), Intermedio В2, 2009г.

Международный сертификат Amadeus, 2009г.

Международный сертификат FCE (английский язык), 2012г.

Увлечения:

чтение литературы на языке оригинала, музыка, вокал, верховая езда, искусство.

Личные качества:

гибкость в процессе обучения, ответственность, целеустремленность, коммуникабельность, аккуратность.