ИГНАТЧЕНКО АЛИНА АНДРЕЕВНА
Контактная информация:
Адрес: г. Ивано-Франковск
Телефон: 0997800487
Электронная почта: [email protected]
Знание языков:
Английский: свободно
Испанский: свободно (сертификат DELE - уровень intermedio)
Образование:
ДИТБ (Донецкий институт туристического бизнеса), специальность – «Менеджмент организаций туристической индустрии», квалификация менеджер – экономист.
Опыт работы:
08.06.2007 - 18.08.2007 - детский оздоровительный лагерь, штат Висконсин, США.
04.06.2008 - 10.08.2008 - детский оздоровительный лагерь, штат Висконсин, США, assistant manager.
12.02.2010 - 12.05.2010 - ДТПП (Донецкая торгово-промышленная палата), отдел ВЭС.
01.08.2010 – 01.02.2012 - Управление по вопросам подготовки и проведения финальной части чемпионата Европы 2012 по футболу в Украине Донецкого городского совета, главный специалист отдела по подготовке инфраструктуры размещения и туристических программ.
2005г. – настоящее время – внештатный переводчик (английский, испанский).
Профессиональные навыки и знания:
Опыт работы с ПК:
- Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, Power Point
- система Internet,
- Microsoft Outlook, The Bat
- Парус,
- Мастер Агент,
- КСБ Amadeus
Владение оргтехникой: принтер, ксерокс, сканер, факс.
Профессиональные сертификаты:
Международный сертификат DELE (испанский язык), Intermedio В2, 2009г.
Международный сертификат Amadeus, 2009г.
Международный сертификат FCE (английский язык), 2012г.
Увлечения:
чтение литературы на языке оригинала, музыка, вокал, верховая езда, искусство.
Личные качества:
гибкость в процессе обучения, ответственность, целеустремленность, коммуникабельность, аккуратность.