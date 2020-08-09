AlionaAndreevna

Тексты, сценарии, озвучка

Пишу сценарии, стандартные рекламные тексты, полезные советы (для наполнения сайта и соцсетей) и сторителлинг. Озвучиваю рекламные ролики. При видео-контенте помогу с росписью отснятого материала на монтаж.

Любимые сферы: бьюти индустрия, фитнес, мода и медицина.

Опыт работы на ТВ более 5 лет, копирайтером на крупном городском портале более 2х лет.