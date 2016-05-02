Алена Баращук Alionka1989Alionka1989
Дорогие заказчики!
Имея немалый опыт в написании, редактировании, корректуре статей, создания продающих и СЕ О-оптимизированных текстов на различные тематики, буду рада предоставить свои услуги Вам. Я люблю свою работу и делаю ее хорошо. Результат сотрудничества со мной - грамотные, уникальные, интересные статьи для людей. Вы можете доверить мне задачу по написанию продающих текстов для Вашей компании, наполнению разделов сайта интересным контентом, выполнению рерайта или оптимизированных текстов с ключами.
Особенно рада большим заказам, со сроками не подвожу, по необходимости вношу правки в работу, всегда отвечаю на возникшие вопросы.
От Вас хотелось бы видеть четкое ТЗ и, естественно, своевременную оплату :)
Работаю только в дневное время суток, в будние дни, в выходные по возможности нет (но бывают и исключения).
Обращайтесь, всегда рада помочь!
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