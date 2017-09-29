AlipovErbol

Ербол Алипов AlipovErbol

 
30 летКазахстан/Алматы
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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  • Приложения для создание историй и постов для социальных сетей.

    Здравствуйте уважаемые исполнители. У меня есть задача узнать и в дальнейшем реализовать приложение по типу unfold, mojo и instories. Суть этих приложений очень проста, они помогают быстро создать красивые истории и посты для огромного количества блогеров ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Система сравнения ютуб каналов

    Здравствуйте. Требуется создать веб сервис, который будет заниматься парсингом ютуб каналов и после их сравнением. Функции: Парсинг видео канала (названия, длительность). Сравнение видео каналов. Вывод результата с процентным соотношениям схожести видео. Экспорт в эксель готового результата. Как это работает: Есть два поля, в ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Простой сайт знакомств + мобильная версия

    Нужен простой в дизайне сайт знакомств и с очень простым функционалом с мобильной версией. Регистрация Поиск по критериям: Мужчина Женщина Страна Город Конфессия Возраст Интересы Недавно зарегистрировавшиеся  Внутренний чат Удобное открывание фотографий Возможность добавлять людей в ЧС Возможность подавать жалобы на анкеты Дизайн: Минималистичный в стиле Apple, белые цвета с ...

    Дизайн сайта
    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • YouTube Парсер

    Требуется создать парсер Ютуб каналов. Работать он должен на любос ОС, то есть и на винде и на маке, желательно конечно чтобы это было возможно было сделать через веб. Теперь к функционалу: Парсинг каналов просто по запросу Парсинг каналов ...

    Парсинг данных
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать веб парсер Ютуб каналов

    Требуется создать веб парсер Ютуб каналов. То есть, я должен в конце получить веб сервис, который я загружу на хостинг, зайду по адресу своего домена и там уже смогу начать парсинг. Теперь к функционалу: Парсинг каналов просто по ...

    Парсинг данных
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать программу парсер под Mac OS

    Нужна программа парсер для Mac OS. Парсинг нужен Ютуба, каналов, просмотров. Второй функционал это сравнивание видео с двух каналов и вывод процентного сходства, что зависит от времени ролика, его названия. Существует уже программа под виндоус, но нужно адаптировать ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • SEO инструмент для YouTube

    Существуют такие сервисы как VidIQ, Clever, TubeBuddy. Они помогают авторам каналов оптимизировать мета данные своего видео для лучшего ранжирования видео в YouTube. Два из этих приложения платные, одно бесплатное. Я бы хотел найти среди фрилансеров такого человека ...

    Социальные сети (SMM и SMO)нет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужен Ютуб Парсер.

    Здравствуйте! Есть задача создать парсер ютуба. Функционал: Парсинг каналов по запросу (с выводом такой информации как название канала, кликабельная ссылка канала, количество просмотров канала, количество просмотров последнего добавленного видео, медиа сеть к которой подключен и возможность создавать блеклист.) Парсинг ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад