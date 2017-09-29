AlipovErbol

Здравствуйте уважаемые исполнители. У меня есть задача узнать и в дальнейшем реализовать приложение по типу unfold, mojo и instories. Суть этих приложений очень проста, они помогают быстро создать красивые истории и посты для огромного количества блогеров ...
- Мобильные приложения6 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Требуется создать веб сервис, который будет заниматься парсингом ютуб каналов и после их сравнением. Функции: Парсинг видео канала (названия, длительность). Сравнение видео каналов. Вывод результата с процентным соотношениям схожести видео. Экспорт в эксель готового результата. Как это работает: Есть два поля, в ...Закрыт6 лет назад
Это два лучших конструктора сайтов. Сколько будет стоить создать подобный аналог?Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужен простой в дизайне сайт знакомств и с очень простым функционалом с мобильной версией. Регистрация Поиск по критериям: Мужчина Женщина Страна Город Конфессия Возраст Интересы Недавно зарегистрировавшиеся Внутренний чат Удобное открывание фотографий Возможность добавлять людей в ЧС Возможность подавать жалобы на анкеты Дизайн: Минималистичный в стиле Apple, белые цвета с ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется создать парсер Ютуб каналов. Работать он должен на любос ОС, то есть и на винде и на маке, желательно конечно чтобы это было возможно было сделать через веб. Теперь к функционалу: Парсинг каналов просто по запросу Парсинг каналов ...Закрыт6 лет назад
Требуется создать веб парсер Ютуб каналов. То есть, я должен в конце получить веб сервис, который я загружу на хостинг, зайду по адресу своего домена и там уже смогу начать парсинг. Теперь к функционалу: Парсинг каналов просто по ...Закрыт6 лет назад
Нужна программа парсер для Mac OS. Парсинг нужен Ютуба, каналов, просмотров. Второй функционал это сравнивание видео с двух каналов и вывод процентного сходства, что зависит от времени ролика, его названия. Существует уже программа под виндоус, но нужно адаптировать ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Существуют такие сервисы как VidIQ, Clever, TubeBuddy. Они помогают авторам каналов оптимизировать мета данные своего видео для лучшего ранжирования видео в YouTube. Два из этих приложения платные, одно бесплатное. Я бы хотел найти среди фрилансеров такого человека ...Социальные сети (SMM и SMO)нет заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Есть задача создать парсер ютуба. Функционал: Парсинг каналов по запросу (с выводом такой информации как название канала, кликабельная ссылка канала, количество просмотров канала, количество просмотров последнего добавленного видео, медиа сеть к которой подключен и возможность создавать блеклист.) Парсинг ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад