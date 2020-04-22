AlisEncore

Работа с Photoshop, Illustrator

Имеется хороший опыт работы с Photoshop , а также Illustrator . Умения работы с векторной и растровой графикой . Опыт создания логотипов, дизайна предметов, а также иллюстраций и изображений разных форматов. Креативный подход к обыденные и простые вещи. Готовность работать, активно сотрудничать и легко иди на контакт . Также из преимуществ – гибкий график и умение идти на компромиссы . Готова браться за работу разного направления, развиваться и учиться новому.