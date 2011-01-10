$800
Для сайта строительной тематики необходимо ~200 статей. Проект уйдет 2-3 исполнителям. Объем каждой статьи ~1500-2000 символов. Общий бюджет проекта 800 долларов. ------- ...
Копирайтинг20 заявок
Закрыт
14 лет назад
Для сайта строительной тематики необходимо ~200 статей. Проект уйдет 2-3 исполнителям. Объем каждой статьи ~1500-2000 символов. Общий бюджет проекта 800 долларов. ------- ...
Для сайта автомобильной тематики требуется ~200 статей. Проект уйдет 2-3 исполнителям. Объем каждой статьи ~1500-2000 символов. Общий бюджет проекта 800 долларов. ------- ...