Alisa-web

Дмитрий Alisa-web

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
601-493-534

  • Проект №2 - Строительство

    $800

    Для сайта строительной тематики необходимо ~200 статей. Проект уйдет 2-3 исполнителям. Объем каждой статьи ~1500-2000 символов. Общий бюджет проекта 800 долларов. ------- ...

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Проект №1 - Автомобили

    $800

    Для сайта автомобильной тематики требуется ~200 статей. Проект уйдет 2-3 исполнителям. Объем каждой статьи ~1500-2000 символов. Общий бюджет проекта 800 долларов. ------- ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад