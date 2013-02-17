Здравствуйте!

Меня зовут Ирина. Работаю копирайтером, начиная с 2013 года.

ПИШУ: статьи в журналы, СЕО - копирайтинг, рерайтинг, занимаюсь описанием товаров и услуг, провожу наполнение, оптимизацию и перелинковку сайтов.

Любимые тематики: христианство, семья, дети, медицина, здоровье, туризм, недвижимость, строительство, бизнес и финансы.

Немного о себе:

• Образование высшее -Экономист .

• Опыт работы промоутером в рекламном агентстве, проведение рекламных акций и участие в других BTL компаниях.

• Ответственна, исполнительна, готова к постоянному сотрудничеству, чётко соблюдаю поставленные задачи.

• Замужем.

• Соблюдаю рамки нормальных человеческих отношений.

• По стилю жизни христианка, поэтому есть определенные ограничения в тематике заказов.

НЕ пишу на темы: оккультизма, азартных игр, гадания, волшебства, сексуальных отношений.

Владение языками:

английский – базовый

русский – качественно

Сотрудничая со мной, Вы получите ответственный подход к работе, грамотно оформленные уникальные тексты, сдачу заказа в оговоренные сроки, важную информацию на своем сайте, и, при необходимости, ненавязчивую рекламу.

От своего работодателя ожидаю получить четкое ТЗ, уважительное отношение к себе и гарантированную оплату с отзывом о проведенной работе.

Вот вкратце о своих предпочтениях и пожеланиях. Для получения более детальной информации пишите на электронную почту.