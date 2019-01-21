Алиса Давыдова AlisaDavydovaAlisaDavydova
27 летУкраина/Харьков
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Продвижение страниц в Instagram и Fb "под ключ", настраивание таргетированной, написание уникальных текстов.
- Продвижение в социальных сетях
- Составление контент планов
- Организация видео и фото съемок для вашего продукта
- Настраивание таргетированной рекламы
- Написание уникальных текстов, скриптов для ответов.
- Написание статьей на сайт
Портфолио
- Написание текстов для сайтов, журналов73 просмотра