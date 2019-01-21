Продвижение страниц в Instagram и Fb "под ключ", настраивание таргетированной, написание уникальных текстов.

- Продвижение в социальных сетях

- Составление контент планов

- Организация видео и фото съемок для вашего продукта

- Настраивание таргетированной рекламы

- Написание уникальных текстов, скриптов для ответов.

- Написание статьей на сайт