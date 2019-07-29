Вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, адаптивность. Flexbox, CSS3, HTML5, JavaScript.
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, JS.
- Кроссбраузерность (Chrome, Firefox, InternetExplorer, Safari Mac OS, Opera, Yandex, iOS, Android, Windows Phone).
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Соблюдение стандартов W3C.
- Адаптация / внедрение плагинов.
- Использование спрайтов.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
- Реализация pixel perfect.
- Комментарии
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