Alisa_Hov_Ar

Добро пожаловать!

Уважаемые друзья, здравствуйте! Меня зовут Алиса, рада вас видеть на своей странице!

По образованию я филолог-литературовед, свободно владею русским, английским и армянским языками. Уже более 6-ти лет пишу уникальные тексты на тему туризма, красоты, здоровья. Также делаю рерайты готовых статей и скоростной набор текста в Word, составляю таблиц в Excel. Занимаюсь наполнением соц.сетей и сайтов, размещением объявлений.

Всегда с большой ответственностью отношусь к каждому заказу!

Если у вас есть вопросы, буду рада пообщаться и дать интересующую информацию!