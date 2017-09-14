Опыт работы в сфере копирайтинга более 10 лет. Образование: высшее, филологическое обеспечение рекламы.

1) Образование: высшее филологическое, специализация:филологическое обеспечение рекламы

2) Опыт работы:

2007г. PR – менеджер телекоммуникационной компании

2008г. Руководитель пресс центра телекомунникационной компании

С 2009 г.

- Менеджер по развитию (разработка концепции развития и продвижения)

- Контент-менеджер (комплексная работа с текстами)

- Арт-директор (ведение и составление рекламных кампаний, их реализация, разработка фирменного стиля и комплексная работа с исполнителями по

созданиям сайтов, разработки полиграфии, реализации проектов)

- Работа с текстам:

Копирайтинг, редактирование, корректура, статьи, рерайтинг,контент-менеджер, постинг, речи, тексты, рапорты, сценарии, слоганы и нейминг,

новости и пресс-релизы.