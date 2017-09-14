Опыт работы в сфере копирайтинга более 10 лет. Образование: высшее, филологическое обеспечение рекламы.
1) Образование: высшее филологическое, специализация:филологическое обеспечение рекламы
2) Опыт работы:
2007г. PR – менеджер телекоммуникационной компании
2008г. Руководитель пресс центра телекомунникационной компании
С 2009 г.
- Менеджер по развитию (разработка концепции развития и продвижения)
- Контент-менеджер (комплексная работа с текстами)
- Арт-директор (ведение и составление рекламных кампаний, их реализация, разработка фирменного стиля и комплексная работа с исполнителями по
созданиям сайтов, разработки полиграфии, реализации проектов)
- Работа с текстам:
Копирайтинг, редактирование, корректура, статьи, рерайтинг,контент-менеджер, постинг, речи, тексты, рапорты, сценарии, слоганы и нейминг,
новости и пресс-релизы.
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Портфолио
- Ведение контента сайтов, пабликов в соц.сетях102 просмотра