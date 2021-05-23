Стихи, проза, сценарии

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Ниже пример стихотворения, написанного к презентации шотландского виски.

Шотландец Холмовзеленых вечная страна.Хрустальныхвод великая державаИз века ввек, в любые временаЗвенят еедостоинства и слава. Легендами исказками полнаПоет онакарниксом и волынкой,В душекоторых спрятала онаМорскихпейзажей шапку-невидимку. В ущельяхгорных и родных поляхШотландияхранит свои секреты.И только эхогде-то в небесахВедет игру ввопросы и ответы. Одна историяживет здесь сотни летПро древнеелекарственное средство,Которое ввеках оставив след,Нашло себеприятное соседство. Напиткомстранным будучи сперваНе понимая своиминусы и плюсыОбрел он,заявив свои права,Чудесныйцвет и благородный вкус. Шотландецгордый, что не говори.Всегдаприветлив и в любом краю,Хвали егохоть с ночи до зари…Онпрославляет родину свою!