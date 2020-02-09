Алиса Савченко AlisasavchenkoAlisasavchenko
23 годаРоссия/Новосибирск
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Интернет-маркетолог
Приведу клиентов в ваш бизнес!
А конкретно умею:Выделять ЦА
Делать анализ конкурентов
Составлять воронку продаж
Настраивать таргетированную рекламу в fb и inst (+придумывать стратегию, оптимизировать)
Делать продающие сайты
При необходимости настраивать Яндекс.директ
Рассылка вконтакте senler
Боты в вконтакте и телеграмме
В команде есть человек, который специализируется на макетах и копирайтинге, так что
+Макеты для рекламы
Текст для рассылок
Так же можем помочь с упаковкой инстаграмма.Кейсы есть. Пишите, работаю на результат.Цена зависит от вашей цели и от методов, которые будем использовать для привлечения клиентов.Inst:@alisasavchenko_
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