Интернет-маркетолог

Приведу клиентов в ваш бизнес!

А конкретно умею:Выделять ЦА

Делать анализ конкурентов

Составлять воронку продаж

Настраивать таргетированную рекламу в fb и inst (+придумывать стратегию, оптимизировать)

Делать продающие сайты

При необходимости настраивать Яндекс.директ

Рассылка вконтакте senler

Боты в вконтакте и телеграмме

В команде есть человек, который специализируется на макетах и копирайтинге, так что

+Макеты для рекламы

Текст для рассылок

Так же можем помочь с упаковкой инстаграмма.Кейсы есть. Пишите, работаю на результат.Цена зависит от вашей цели и от методов, которые будем использовать для привлечения клиентов.Inst:@alisasavchenko_