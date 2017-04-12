Alisia_Demidova

Обо мне
1) Трудолюбивая, готовая к постоянному самосовершенствованию, умею находить компромисс, пунктуальная, исполнительная, ответственная.
2) Имеется опыт работы заграницей (студенческая программа Work and Travel).
3) Имеется опыт общения с носителями языка (формальное / неформальное общение), ведение деловой переписки и т.д.
4) Осуществляла переводу по различным тематикам, подготавливала переводы документов для таможенного оформления.
5) Владею свободно программами: MicrosoftWord, Microsoft Exel, Microsoft Power Point; Autocad.
Высшее образование
2015-2016
Институт международных связей
Факультет дополнительного образования, профессиональная переориентация:переводчик с английского языка.
2005-2010
Челябинский государственный университет
Факультет Евразия и Восток,специалист по Японии, Регионовед