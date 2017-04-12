Alisia_Demidova

Алиса Alisia_Demidova

 
36 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Переводчик-фрилансер

Обо мне

1) Трудолюбивая, готовая к постоянному самосовершенствованию, умею находить компромисс, пунктуальная, исполнительная, ответственная.

2) Имеется опыт работы заграницей (студенческая программа Work and Travel).

3) Имеется опыт общения с носителями языка (формальное / неформальное общение), ведение деловой переписки и т.д.

4) Осуществляла переводу по различным тематикам, подготавливала переводы документов для таможенного оформления.

5) Владею свободно программами: MicrosoftWord, Microsoft Exel, Microsoft Power Point; Autocad.

 Высшее образование

2015-2016

Институт международных связей

Факультет дополнительного образования, профессиональная переориентация:переводчик с английского языка.

2005-2010

Челябинский государственный университет

Факультет Евразия и Восток,специалист по Японии, Регионовед