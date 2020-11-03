Таргетолог/Специалист по трафику
Добрый день!
Меня зовут Али, я таргетолог, специализируюсь на настройке рекламы в Facebook/Instagram.
Понимаю построение системы продаж, имею опыт в продажах.
Прошел узко-специализированный курс по настройке таргетированной рекламы и готов выполнить проект за кейс.
От себя гарантирую максимальную отдачу, инициативу и креативный подход. Так как моя цель помогать и давать результат на долгосрочной основе.
К работе готов приступить уже сегодня!
Телефон 89652492465
Instagram Alisultan_661
Telegram Alisultan_661
Действие аккаунта приостановлено!