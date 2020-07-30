Рассказы обо всем на свете
Здравствуйте. Я занимаюсь написанием различных текстов, статей, рассказов и историй уже более 3х лет. С готовностью возьмусь за такие задания как:
- Написание коротких рассказов и художественных текстов
- Написание поздравлений в прозе
- Корректура и правка текста
- Составление отзывов и рецензий
- Подготовка и оформление презентаций
В моих работах вы увидите:- оригинальность- грамотность- учет пожеланий заказчика- выполнение работы в кротчайшие сроки
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