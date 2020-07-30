AliveArt

Елена AliveArt

 
28 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Рассказы обо всем на свете

Здравствуйте. Я занимаюсь написанием различных текстов, статей, рассказов и историй уже более 3х лет. С готовностью возьмусь за такие задания как:

 - Написание коротких рассказов и художественных текстов

 - Написание поздравлений в прозе

 - Корректура и правка текста

 - Составление отзывов и рецензий

 - Подготовка и оформление презентаций

В моих работах вы увидите:- оригинальность- грамотность- учет пожеланий заказчика- выполнение работы в кротчайшие сроки