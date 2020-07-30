Рассказы обо всем на свете

Здравствуйте. Я занимаюсь написанием различных текстов, статей, рассказов и историй уже более 3х лет. С готовностью возьмусь за такие задания как:

- Написание коротких рассказов и художественных текстов

- Написание поздравлений в прозе

- Корректура и правка текста

- Составление отзывов и рецензий

- Подготовка и оформление презентаций

В моих работах вы увидите:- оригинальность- грамотность- учет пожеланий заказчика- выполнение работы в кротчайшие сроки