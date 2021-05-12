Aliya833

Алия Aliya833

 
30 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Пишу интересно, грамотно, быстро. Быстро разберусь в любой теме.
  • Создаю продающие и информационные тексты для сайтов, а также посты в соцсети
  • Копирайтинг и рерайт. Доведу текст до любого уровня уникальности
  • Соблюдаю сроки, постоянно поддерживаю связь с заказчиком
  • Отлично разбираюсь в швейной технике и товарах для рукоделия (есть опыт работы продавцом в этой области).
  • Опыт работы контент-менеджером (писала объявления для таргетированной рекламы, посты для Instagram и Вконтакте)
  • Высшее образование по специальности "Теория и история искусств"
Связаться со мной:

Почта: [email protected]

Телефон (Telegram, WhatsApp): 8 963 195 39 98