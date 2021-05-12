Пишу интересно, грамотно, быстро. Быстро разберусь в любой теме.
- Создаю продающие и информационные тексты для сайтов, а также посты в соцсети
- Копирайтинг и рерайт. Доведу текст до любого уровня уникальности
- Соблюдаю сроки, постоянно поддерживаю связь с заказчиком
- Отлично разбираюсь в швейной технике и товарах для рукоделия (есть опыт работы продавцом в этой области).
- Опыт работы контент-менеджером (писала объявления для таргетированной рекламы, посты для Instagram и Вконтакте)
- Высшее образование по специальности "Теория и история искусств"
Почта: [email protected]
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