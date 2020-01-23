AliyaDesigner

Услуги графического дизайна. Быстро, дешево, отлично!
Услуги графического дизайна.
Три основных преимущества моей работы:
1. Оперативное решение задач - ценю время заказчика и свое.
2. Недорого. Вы экономите деньги - я экономлю ресурсы на поиски заказчика (из-за высокой конкуренции).
3. Качественно. Любой успешно закрытый проект - это моя репутация, опыт, новые заказчики и деньги. Так что я априори мотивирована.
А главное - берусь только за те заказы, которые уверенно могу довести до конца!
Действие аккаунта приостановлено!