Портфолио
- Рекламный модуль142 просмотра
- Рекламный модуль200 просмотров
- Рекламный модуль138 просмотров
- Обложка настенного буклета124 просмотра
- Одна из страниц настенного буклета122 просмотра
- Рекламный лифлет (внутренний разворот)229 просмотров
- Рекламный лифлет (внешний разворот)151 просмотр
- Обложка для брошюры в развороте137 просмотров
- Внутренний разворот пригласительного168 просмотров
- Пригласительный к юбилею111 просмотров
- Шапка настенного календаря123 просмотра
- Поздравительная открытка ко Дню Независимости168 просмотров