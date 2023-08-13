Aliyamukasheva

Фрилансер, Коперайтер, Дизайнер

Добрый день!

Я обладаю целеустремлённостью в изучении нового для меня дела. Мне очень хочется профессионально развиваться и повышать уровень знаний.

Могу перечислить такие свои качества: Обладаю дипломами Делопроизводителя по документообороту, Бухгалтера-экономиста, Бакалавр Горного дела Маркшейдер. Работала Оператором ЭВМ с 2006 по 2013, на данный момент с 2013 года работаю в маркшейдерским отделе имею опыт с чертежами и схемами и составлением их в программе. Окончила курсы по обучению Администратора онлайн школы.