Образование:
2006-2011 Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, Санкт-Петербург
Факультет информационных систем и защиты информации
Специальность - ИТ в бизнесе
Дополнительные курсы:
2013 - Adobe Illustrator Basic
RealTime School
2013 - Digital Painting Introducery
RealTime School
2013 - Digital Painting Basic
RealTime School
2013 - Digital Painting Advanced
RealTime School
Ключевые навыки
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator. Maya, Zbrush и 3Ds MAX на уровне моделинга болванок для проработки иллюстрации.
Скетчи людей, окружения и техники, проработанные иллюстрации с использованием 3D болванок.
Быстро осваиваю новые стили рисовки и способы рендеринга, люблю экспериментировать с цветами, формами и эффектами. С удовольствием рисую людей. При продолжительной усиленной практике очень быстро продвигаю скилл.
Люблю и умею работать в команде, креативить и общаться.
Доп. портфолио - http://alkven.daportfolio.com/
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