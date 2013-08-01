Художник-иллюстратор, концепт-кудожник, художник по фонам

Образование:

2006-2011 Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, Санкт-Петербург

Факультет информационных систем и защиты информации

Специальность - ИТ в бизнесе

Дополнительные курсы:

2013 - Adobe Illustrator Basic

RealTime School

2013 - Digital Painting Introducery

RealTime School

2013 - Digital Painting Basic

RealTime School

2013 - Digital Painting Advanced

RealTime School

Ключевые навыки

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator. Maya, Zbrush и 3Ds MAX на уровне моделинга болванок для проработки иллюстрации.

Скетчи людей, окружения и техники, проработанные иллюстрации с использованием 3D болванок.

Быстро осваиваю новые стили рисовки и способы рендеринга, люблю экспериментировать с цветами, формами и эффектами. С удовольствием рисую людей. При продолжительной усиленной практике очень быстро продвигаю скилл.

Люблю и умею работать в команде, креативить и общаться.

Доп. портфолио - http://alkven.daportfolio.com/