Интернет-маркетолог

- Знания и практические навыки в интернет-маркетинге (понимание принципов SEO-оптимизации, usability, SMM, PPC и пр.);- Использование веб-аналитики (Яндекс Метрика, Google Analytics) для создания на их базе отчетов;- Понимание, как организовать количество и качество ЛИДов;- Понимание принципов настройки рекламных кампаний;- Анализ эффективности рекламных кампаний, их мониторинг и корректировка;- Умение находить подрядчиков по трафику;- Постановка понятных ТЗ и контроль их выполнения;- Умение масштабировать трафик;- Генерация новых идей, тестирование гипотез, анализ новых инструментов и технологий.Языки:Русский (родной)Английский (upper intermediate)Иврит (разговорный) Личные качества:* Живой интерес ко всему новому;* Творческий подход к работе;* Усидчивость и внимательность;* Коммуникабельность;* Креативный подход;* Умение грамотно и интересно писать;* Упорство, активность, многозадачность* Умение работать с большим объемом информации* Внимательность, ответственность* Отсутствие страха перед трудностями.