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КАБИЩЕР АЛЛА НИКОЛАЕВНА

Цель

Получение работы рерайтера

Тип работы: Постоянная работа (полный рабочий день)

Место работы: Не имеет значения

Личная информация

Город: Самара

Район проживания: Самарский, ул. Фрунзе, д. 105, кв. 48

Образование: Высшее

Дата рождения: 19 ноября 1958 г.

Пол: Женский

Семейное положение: Замужем, есть дочь

Домашний телефон: (846) 332-66-59 (с 19.00 до 24.00)

Мобильный телефон: (927) 7297456 (с 7.00 до 24.00)

E-mail: [email protected]

Образование

Учебное заведение: Международный институт рекламы, г. Москва

Дата окончания: 2004 год

Факультет: Маркетинг в рекламе

Специальность: Специалист по рекламе

Учебное заведение: Самарский государственный педагогический университет, г. Самара

Дата окончания: 1984 год

Факультет: Русского языка и литературы

Специальность: Учитель русского языка и литературы

Опыт работы

Период работы: С августа 2010 по н.в.

Должность: Начальник отдела корпоративного бизнеса (Полная занятость)

В компании: Группа компаний «ВИТЕС». Продажа автозапчастей для грузовых иномарок.

Период работы: С мая 2008 года по апрель 2010 года

Должность: Начальник отдела коммуникационного маркетинга (Полная занятость)

С 1 марта 2009г. По апрель 2010г. – руководитель розничного бизнеса Самарского филиала Банка (полная занятость). Моя деятельность по привлечению предприятий на зарплатные проекты, привлечению вкладов населения и т.д., отмечена Благодарностью руководства Банка с записью в трудовую книжку.

В компании: КБ "МОСКОММЕРЦБАНК" (ООО), г. Самара

Полный спектр банковских услуг

Период работы: С июля 2005 по май 2008 года

Должность: Начальник отдела по связям с общественностью (Полная занятость)

В компании: Русский Банк Развития Филиал "Самарский"

Полный спектр банковских услуг

Период работы: С апреля 2004 по июль 2005 года

Должность: Заместитель начальника Управления по связям с общественностью (Полная занятость)

В компании: ОАО коммерческий банк "Солидарность", г. Самара

Полный спектр банковских услуг

Период работы: С ноября 2003 по март 2004 года

Должность: Начальник отдела рекламы (Полная занятость)

В компании: ОАО "Международный аэропорт "Курумоч", г. Самара

Полный спектр услуг, предоставляемых авиакомпаниям и пассажирам

Должностные обязанности: Коммерческая составляющая деятельности: привлечение рекламодателей для размещения рекламы в комплексе зданий и на территории функционирования аэропорта

Период работы: С ноября 1995 по ноябрь 2003 года

Должность: Начальник отдела общественных связей (Полная занятость)

В компании: Сбербанк России Поволжский банк, г. Самара

Полный спектр банковских услуг

Должностные обязанности: - Руководство отделом регионального уровня (7 областей)

- Разработка концепций и проведение рекламных кампаний,

PR-акций

- GR-деятельность

- Создание маркетинговой концепции

- Составление и финансовое обоснование медиапланов

- Разработка стратегии формирования рекламной политики

- Работа по созданию и продвижению единого фирменного стиля

- Подготовка и проведение специальных рекламных акций

- Подготовка тех.заданий для изготовления продукции (полиграфии, наружной, видео- и.т.д., сувенирной продукции)

- Маркетинговый анализ рынка рекламных услуг, мониторинг рекламы фирмы и рекламы конкурентов

- Проведение тендеров среди предприятий-подрядчиков на изготовление продукции

- Проработка условий договоров на изготовление продукции и оказание услуг, контроль за выполнением работ, подготовка отчетов по завершенным договорам

- и т.д.

Период работы: С января 1994 по ноябрь 1995 года

Должность: Руководитель отдела рекламы (Полная занятость)

В компании: Поволжское Агентство Деловой Информации, г. Самара

Издательская деятельность. Деловые издания- газета, справочная литература

Должностные обязанности: Привлечение рекламодателей.

Креатив. Копирайтинг.

Период работы: С октября 1981 по январь 1994 года

Должность: Учитель русского языка и литературы, завуч (Полная занятость)

В компании: Школа 123, школа 139, г. Самара

Иностранные языки и компьютерные навыки

Английский язык: Разговорный

Компьютерные навыки: Владею пакетом программ Microsoft Office

Дополнительная информация

Ключевые навыки и достижения: Достижение высокого профессионального уровня в области общественных связей, PR.

Cоздание концепции PR и GR деятельности предприятия. Разработка, подготовка и реализация серьезных рекламных и PR-проектов.

Дополнительные сведения: Личные качества: высокая работоспособность, ответственность в работе, умение быстро осваивать новое, креативность, коммуникабельность.

Владею личным автомобилем, водительский стаж 24 года

Занятия в свободное время: 1. Книги

2. Фитнес