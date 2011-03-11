РЕЗЮМЕ
КАБИЩЕР АЛЛА НИКОЛАЕВНА
Цель
Получение работы рерайтера
Тип работы: Постоянная работа (полный рабочий день)
Место работы: Не имеет значения
Личная информация
Город: Самара
Район проживания: Самарский, ул. Фрунзе, д. 105, кв. 48
Образование: Высшее
Дата рождения: 19 ноября 1958 г.
Пол: Женский
Семейное положение: Замужем, есть дочь
Домашний телефон: (846) 332-66-59 (с 19.00 до 24.00)
Мобильный телефон: (927) 7297456 (с 7.00 до 24.00)
E-mail: [email protected]
Образование
Учебное заведение: Международный институт рекламы, г. Москва
Дата окончания: 2004 год
Факультет: Маркетинг в рекламе
Специальность: Специалист по рекламе
Учебное заведение: Самарский государственный педагогический университет, г. Самара
Дата окончания: 1984 год
Факультет: Русского языка и литературы
Специальность: Учитель русского языка и литературы
Опыт работы
Период работы: С августа 2010 по н.в.
Должность: Начальник отдела корпоративного бизнеса (Полная занятость)
В компании: Группа компаний «ВИТЕС». Продажа автозапчастей для грузовых иномарок.
Период работы: С мая 2008 года по апрель 2010 года
Должность: Начальник отдела коммуникационного маркетинга (Полная занятость)
С 1 марта 2009г. По апрель 2010г. – руководитель розничного бизнеса Самарского филиала Банка (полная занятость). Моя деятельность по привлечению предприятий на зарплатные проекты, привлечению вкладов населения и т.д., отмечена Благодарностью руководства Банка с записью в трудовую книжку.
В компании: КБ "МОСКОММЕРЦБАНК" (ООО), г. Самара
Полный спектр банковских услуг
Период работы: С июля 2005 по май 2008 года
Должность: Начальник отдела по связям с общественностью (Полная занятость)
В компании: Русский Банк Развития Филиал "Самарский"
Полный спектр банковских услуг
Период работы: С апреля 2004 по июль 2005 года
Должность: Заместитель начальника Управления по связям с общественностью (Полная занятость)
В компании: ОАО коммерческий банк "Солидарность", г. Самара
Полный спектр банковских услуг
Период работы: С ноября 2003 по март 2004 года
Должность: Начальник отдела рекламы (Полная занятость)
В компании: ОАО "Международный аэропорт "Курумоч", г. Самара
Полный спектр услуг, предоставляемых авиакомпаниям и пассажирам
Должностные обязанности: Коммерческая составляющая деятельности: привлечение рекламодателей для размещения рекламы в комплексе зданий и на территории функционирования аэропорта
Период работы: С ноября 1995 по ноябрь 2003 года
Должность: Начальник отдела общественных связей (Полная занятость)
В компании: Сбербанк России Поволжский банк, г. Самара
Полный спектр банковских услуг
Должностные обязанности: - Руководство отделом регионального уровня (7 областей)
- Разработка концепций и проведение рекламных кампаний,
PR-акций
- GR-деятельность
- Создание маркетинговой концепции
- Составление и финансовое обоснование медиапланов
- Разработка стратегии формирования рекламной политики
- Работа по созданию и продвижению единого фирменного стиля
- Подготовка и проведение специальных рекламных акций
- Подготовка тех.заданий для изготовления продукции (полиграфии, наружной, видео- и.т.д., сувенирной продукции)
- Маркетинговый анализ рынка рекламных услуг, мониторинг рекламы фирмы и рекламы конкурентов
- Проведение тендеров среди предприятий-подрядчиков на изготовление продукции
- Проработка условий договоров на изготовление продукции и оказание услуг, контроль за выполнением работ, подготовка отчетов по завершенным договорам
- и т.д.
Период работы: С января 1994 по ноябрь 1995 года
Должность: Руководитель отдела рекламы (Полная занятость)
В компании: Поволжское Агентство Деловой Информации, г. Самара
Издательская деятельность. Деловые издания- газета, справочная литература
Должностные обязанности: Привлечение рекламодателей.
Креатив. Копирайтинг.
Период работы: С октября 1981 по январь 1994 года
Должность: Учитель русского языка и литературы, завуч (Полная занятость)
В компании: Школа 123, школа 139, г. Самара
Иностранные языки и компьютерные навыки
Английский язык: Разговорный
Компьютерные навыки: Владею пакетом программ Microsoft Office
Дополнительная информация
Ключевые навыки и достижения: Достижение высокого профессионального уровня в области общественных связей, PR.
Cоздание концепции PR и GR деятельности предприятия. Разработка, подготовка и реализация серьезных рекламных и PR-проектов.
Дополнительные сведения: Личные качества: высокая работоспособность, ответственность в работе, умение быстро осваивать новое, креативность, коммуникабельность.
Владею личным автомобилем, водительский стаж 24 года
Занятия в свободное время: 1. Книги
2. Фитнес