AllaDesignStudio

Дизайнер интерьера с опытом работы больше трёх лет

Опыт работы дизайнером интерьеров больше трех лет. Работаю в современном стиле и минимализме. За плечами более десятка проектов, как на дистанционной основе, так и с авторским надзором и соблюдением всех пожеланий заказчиков. Опыт реализации проектов из премиум-сегмента. Полный спектр оказания услуг от анкетирования до подбора материалов, фотореалистичные визуализации, возможность авторского надзора. Образование по специальности дизайнера-интерьера.