Переводчик: русский, украинский, английский языки

Образование: высшее филологическое, степень магистра по англ. языку

Опыт работы переводчиком - 10 лет.

Области работы: политика, экономика, СМИ, IT и компьютеры, медицина, социология, религия, теология, детская литература, худ. тессты, автоиндустрия, путешествия, красота и здоровье, косметика и др.

Использую различные САТ-инструменты.

Опыт работы рирайтером и копирайтером - 2 года. Тематика - любая.

Своевременность и грамотность гарантированы.

E-mail: [email protected]

Skype: sharkalla