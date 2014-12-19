Переводчик: русский, украинский, английский языки
Образование: высшее филологическое, степень магистра по англ. языку
Опыт работы переводчиком - 10 лет.
Области работы: политика, экономика, СМИ, IT и компьютеры, медицина, социология, религия, теология, детская литература, худ. тессты, автоиндустрия, путешествия, красота и здоровье, косметика и др.
Использую различные САТ-инструменты.
Опыт работы рирайтером и копирайтером - 2 года. Тематика - любая.
Своевременность и грамотность гарантированы.
E-mail: [email protected]
Skype: sharkalla
Переводы
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$4/час
от $4от 1 дня
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