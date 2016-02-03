3d дизайнер

Опыт работы:

«Киностудия детских и юношеских фильмов им. Ханжонкова» (http://eskimoska.com/)

с янв 2012

Создание трехмерных моделей окружения для мультфильмов (локации, предметы). Трехмерное моделирование персонажей для мультсериалов и рекламы по заданным скетчам художника-постановщика. Также создание разверток и текстур.

Занималась созданием окружения для первого сезона «Эскимоски», ретопологией, редактированием и созданием персонажей для второго сезона. Создавала персонажей, окружение, текстуры для проектов, которые в данный момент на стадии разработки, такие как «Аринка», «Фрегат и Терпсихора», «Дедал».

3D дизайнер, графический дизайнер

«Горант» (http://www.gorant.com.ua/)

апр 2011 - янв 2012

Создание трехмерных моделей и макетов сувенирной продукции из металла (геральдика: ордена, медали, статуэтки, щитки и т.д.), создание фотовыводов для запуска продукции в производство.

3d моделлер

«Бабич-дизайн» (http://babichdesign.com.ua/)

сен 2010 - янв 2011

Обучение трехмерному моделированию и создание моделей для анимационных видеороликов.

Образование

Киевский национальный университет технологий и дизайна (Киев)

2005-2010

Технолог-дизайнер тканей и трикотажа, факультет технологий легкой промышленности, Специалист

Компьютерные навыки

Графические редакторы: Adobe Photoshop

Corel Draw;

3D: Autodesk 3ds Max (уверенный пользователь)

Autodesk Mudbox

Deep Paint 3d

ZBrush

Личные качества

Увлекаюсь рисованием, фотосъемкой. Усидчива, ответственна, аккуратна, легко обучаема, имею художественный вкус.