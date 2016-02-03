Опыт работы:
«Киностудия детских и юношеских фильмов им. Ханжонкова» (http://eskimoska.com/)
с янв 2012
Создание трехмерных моделей окружения для мультфильмов (локации, предметы). Трехмерное моделирование персонажей для мультсериалов и рекламы по заданным скетчам художника-постановщика. Также создание разверток и текстур.
Занималась созданием окружения для первого сезона «Эскимоски», ретопологией, редактированием и созданием персонажей для второго сезона. Создавала персонажей, окружение, текстуры для проектов, которые в данный момент на стадии разработки, такие как «Аринка», «Фрегат и Терпсихора», «Дедал».
3D дизайнер, графический дизайнер
«Горант» (http://www.gorant.com.ua/)
апр 2011 - янв 2012
Создание трехмерных моделей и макетов сувенирной продукции из металла (геральдика: ордена, медали, статуэтки, щитки и т.д.), создание фотовыводов для запуска продукции в производство.
3d моделлер
«Бабич-дизайн» (http://babichdesign.com.ua/)
сен 2010 - янв 2011
Обучение трехмерному моделированию и создание моделей для анимационных видеороликов.
Образование
Киевский национальный университет технологий и дизайна (Киев)
2005-2010
Технолог-дизайнер тканей и трикотажа, факультет технологий легкой промышленности, Специалист
Компьютерные навыки
Графические редакторы: Adobe Photoshop
Corel Draw;
3D: Autodesk 3ds Max (уверенный пользователь)
Autodesk Mudbox
Deep Paint 3d
ZBrush
Личные качества
Увлекаюсь рисованием, фотосъемкой. Усидчива, ответственна, аккуратна, легко обучаема, имею художественный вкус.