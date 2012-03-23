Дизайнер

Студентка ДВФУ, 2 курс, школа экономики и менеджмента, направление Торговое дело – 2011 г.

Образование

МПОУ СОШ № 60 - 2007 г.

ФГОУ СПО «Приморский политехнический колледж» - гостиничный сервис, менеджер с углубленной подготовкой - 2011 г.

Негосударственное образовательное учреждение Межрегиональный учебный центр «ПАНДА-ШАРМ» - Специальный курс по программе «Компьютерная графика»: Auto CAD 2010; Adobe Photoshop CS5; Corel Draw x5; Adobe Illustrator CS5; 3Ds Studio max 9. - 2012 г.

Трудовая книжка

ФГОУ СПО «Приморский политехнический колледж», лаборант – 08.09.2008 – 30.09.2009 г.

Международная деятельность:

- переговоры Японский центр Владивосток Женевская Г.М., Захаров П.А., Мусаева А.Г. – компания «CatoDrom»; Оиси Сохэи – директор Японского центра Владивосток; Проект: JapanGas 15.12.2011 г. – 1

- переговоры Японский центр Владивосток Женевская Г.М., Захаров П.А., Мусаева А.Г. – компания «CatoDrom»; Оиси Сохэи – директор Японского центра Владивосток; Проект: JapanGas 02.02.2012 г. – 2

- Семинары, Японский центр во Владивостоке:

• «Составление финансовой части бизнес-плана» - 09.12.2011 г.

• «Россия в глобальной и регионально экономической интеграции» - 05.01.2012 г.

• «Решение транспортных проблем городов» - 21.02.2012 г.

• «Бизнес-манеры в сфере услуг» – 23.03.2012 г.

• «Гэмба кайдзэн и мудатори» - 30.05.2012 г.

• «Управление малыми и средними предприятиями» – 22.06.2012 г.

- Сертификаты:

• Японский центр во Владивостоке, «Решение транспортных проблем городов», 21.02.2012 г., Японский лектор Хатояма Китиро

• Японский центр во Владивостоке, «Бизнес-манеры в сфере услуг», 23.03.2012 г., Японский лектор Мацумото Каори

• Японский центр во Владивостоке, «Гэмба кайдзэн и мудатори», 30.05.2012 г., Японский лектор Огасавара Хидэо

• Японский центр во Владивостоке, «Управление малыми и средними предприятиями», 22.06.2012 г., Японский лектор Хирото Такахаси

Фото-работы - http://allay.gallery.ru/