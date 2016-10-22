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Больше 2-х лет успешно занимаюсь копирайтингом. Мой скайп alla1alla4

Опыт создания и наполнения своего интернет-магазина, работа редактором 3-х интернет-порталов и обучение у ГУРУ копирайта, позволило постичь ДЗЕН алгоритм написания уникальных по контенту и читаемости статей.

За это время было создано много статей в разных тематиках:курортология и лечение заболеваний,женская тематика (красота, здоровье, дети);психологические и мотивационные статьи для блогов;статьи бизнес тематики и прочих других тем.

Пишу оптимизированные SEO-статьи с подбором ключевиков, водой менее 40% и менее 7% заспамленности.

Успешно составляю продающие статьи и заголовки триггеры, которые составлены по правилу 4U ( уникальность (uniqueness), полезность (usefulness), ультра-специфичность (ultra-specifiity) и срочность (urgency)

Заголовок, написанный по правилу 4U, поможет убедить больше людей перейти по ссылке или прочитать статью целиком, потому что:

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