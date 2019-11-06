Настрою контекстную рекламу в Google.Ads и Yandex.Direct

Я начинающий специалист, закончила курсы в Школе контекстной рекламы специалиста с 8-ми летним стажем, работаю по её методике.

Настрою поисковую и медийную рекламу.

Для анализа буду использовать: Google Analytics, Yandex.Metrika.

Стоимость:

Настройка РК в одной системе – от 40 $.

На вторую систему, скидка 50%.

Сопровождение РК в течение месяца за 1 систему – от 25$. (ежемесячная оплата).

Сроки запуска:

За три рабочих дня соберу всю информацию для запуска и отправлю вам на утверждение материал.

После подтверждения еще один день на заливку и настройку рекламной кампании.

После одноразовой настройки вы получите:

- ключевые слова для вашего бизнеса

- минус-слова

- настроенные цели для отслеживания результатов

- варианты объявлений под товар или услугу

Для сопровождения РК:

- ежедневная проверка

- отслеживание результатов

- оптимизация РК ( поиск неэффективных слов, увеличение CTR, увеличение конверсий).

Работаю по предоплате в 50%.

Если у вас остались вопросы, пишите, я с радостью отвечу.