Алла Варварская Alla_VarvarskayaAlla_Varvarskaya
Я начинающий специалист, закончила курсы в Школе контекстной рекламы специалиста с 8-ми летним стажем, работаю по её методике.
Настрою поисковую и медийную рекламу.
Для анализа буду использовать: Google Analytics, Yandex.Metrika.
Стоимость:
Настройка РК в одной системе – от 40 $.
На вторую систему, скидка 50%.
Сопровождение РК в течение месяца за 1 систему – от 25$. (ежемесячная оплата).
Сроки запуска:
За три рабочих дня соберу всю информацию для запуска и отправлю вам на утверждение материал.
После подтверждения еще один день на заливку и настройку рекламной кампании.
После одноразовой настройки вы получите:
- ключевые слова для вашего бизнеса
- минус-слова
- настроенные цели для отслеживания результатов
- варианты объявлений под товар или услугу
Для сопровождения РК:
- ежедневная проверка
- отслеживание результатов
- оптимизация РК ( поиск неэффективных слов, увеличение CTR, увеличение конверсий).
Работаю по предоплате в 50%.
Если у вас остались вопросы, пишите, я с радостью отвечу.
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