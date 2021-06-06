Сделаю КОНФЕТКУ из всего!
Клевый дизайн: сайты, лендинги, мобильные приложения, полиграфия, наружная реклама, фирменный стиль, иллюстрации, картины, логотипы, брединг, видеоролики, презентации и много другое.
Я художник- дизайнер. Заслуженный художник Украины.
Опыт работы в сфере дизайна и рекламы более 13 лет.
Знакома со всеми видами дизайна и рекламы. Создаю сумасшедшие креативы.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Фирменный стиль21 просмотр
- Фирменный стиль17 просмотров
- Фирменный стиль23 просмотра
- Фирменный стиль27 просмотров
- Фирменный стиль29 просмотров
- Обложка журнала25 просмотров
- Мобильное приложение27 просмотров
- Логотип19 просмотров
- Логотип11 просмотров
- Логотип9 просмотров
- Логотип33 просмотра
- Иллюстрации24 просмотра