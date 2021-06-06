Сделаю КОНФЕТКУ из всего!

Клевый дизайн: сайты, лендинги, мобильные приложения, полиграфия, наружная реклама, фирменный стиль, иллюстрации, картины, логотипы, брединг, видеоролики, презентации и много другое.

Я художник- дизайнер. Заслуженный художник Украины.

Опыт работы в сфере дизайна и рекламы более 13 лет.

Знакома со всеми видами дизайна и рекламы. Создаю сумасшедшие креативы.