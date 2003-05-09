Исполнитель

Я занимаюсь в сфере копирайтер и рерайтер уже 2 года. Пишу различные статьи на разную тематику.Писать мне всегда нравилось, с самых школьных времен. Я очень ответственно отношусь к своим текстам. Считаю это правильной позицей. Ведь именно такое отношение, позволит мне качественно работать и совершенствоваться. Коротко о том, что я предлагаю для Вас : ✅ Всегда изучаю тему. Только разобравшись в нише, приступаю к написанию работы. Вы не увидите неточностей и фактических ошибок в тексте. ✅ Поддерживаю высокое качество работ. Вычитываю несколько раз на ошибки, не поленюсь открыть словарь, если будет спорный момент. ✅ Соблюдаю сроки: время - деньги. ✅ Следую ТЗ. ✅ Готова вносить правки и делать так, как хотите Вы.