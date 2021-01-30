Allahverdievrami

Роман Allahverdievrami

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Дизайнер Владение программами Corel Draw, PhotoShop,In.Disign, illustrator

Портфолио

Показать больше работ
Баннеры
нет отзывов
от $10
от 2 дней
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $10
от 2 дней
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
от $20
от 2 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $50
от 4 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $20
от 2 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $30
от 5 дней
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
от $50
от 4 дней
нет рейтинга
Показать все услуги