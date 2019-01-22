Наполнение сайтов. Чётко, сжато и по делу!

Меня зовут Алла, я живу в чудесном городе Екатеринбурге. И вот уже 10 лет занимаюсь наполнением сайтов, информационным поиском, написанием текстов и статей, потому что мне нравится быть частичкой необъятной Вселенной под названием "Интернет-пространство".

Что я люблю...

Я люблю аромат манящего кофе по утрам, улыбки моих спящих дочек, люблю смотреть людям в глаза и видеть их понимание; люблю слушать джаз и наслаждаться вкусом хорошего шоколада. Люблю читать качественные книги.

Обожаю путешествовать и общаться с новыми людьми, но людей люблю спокойных, без натянутой нервной струны.

В работе я люблю скрупулезность, вдумчивость и качество.

Что не люблю ...

Не люблю лить воду, предпочитаю этому конкретику и точность донесения информации; не люблю холод, хотя мой город погружен в зиму 5 месяцев;

﻿

Как я работаю...

- Получение и обсуждение задания. Для отправки ТЗ - e-mail [email protected]

- Предоплата 50%

- Анализ конкурентной информации и утверждение рабочих моментов

- Основной этап

- Постоплата.

Слова имеют вес, звук и вид; только помня обо всех трёх этих свойствах, можно написать фразу, приятную и для глаз и для уха.

Сомерсет Моэм