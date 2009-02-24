Копирайт!Рерайт!Сайт-контент! Поздравления на заказ!Сценарии шоу-программ!

Приветствую тебя, путник! Утоли свою жажду из моего источника вдохновения, а я приготовлю для тебя сладостные истории!

Копирайт, рерайт – мгновенный и точный, молниеносный и жизнерадостный (если речь не идёт о рекламе гробов, где приличествуют случаю иные выражения).

А незабываемые строфы заказанных тобой поздравлений счастливые именинники обязательно заключат в рамочку и нежно повесят на стену своего офиса или супружеского алькова!

Меня зовут Елена. Псевдонимы – Ева Рассел, Елена Елеева, и даже... (но об этом после)!

Профессиональный сценарист, журналист, контент-менеджер, автор поздравлений и прочая... прочая...

Я пишу сценарии и поздравления любой сложности, на конкретном материале, и без оного. Владею стихосложением, пишу либретто и адаптирую музыкальные сказки для новогодних представлений, тексты песен, сценарии званых вечеров ,театрализованных шоу, конкурсных программ, юбилеев предприятий, фирм, городских праздников.

Если Вас, уважаемые господа, и дорогие товарищи, заинтересуют мои работы, с удовольствием предоставлю своё портфолио.

Получив от вас материал, в сжатые сроки выполню Ваш заказ посредством сети Интернет.

По Вашему желанию, возможен выезд для сбора материала, сотрудничества с режиссёром-постановщиком мероприятия и написание сценария на месте.

Опыт работы сценаристом в крупной металлургической корпорации, поздравления первым лицам государства (Украины), и другим известным людям от лица их друзей и партнёров. Всегда – уместно, легко и остроумно.

Помогу в составлении, редактировании, написании и издании книги, брошюры.

Приму участие в работе группы авторов.Займусь наполнением сайта! Рассмотрю все предложения.

ТЕЛЕФОН: 8(06442) 9-00-28; 8(050)226-30-14 –Украина.

НЕ ОСКУДЕЕТ РУКА ДАЮЩЕГО, И БЕРУЩЕГО!

ЖДУ!

ЕЛЕНА.

ТЕЛЕФОН: 8(06442) 9-00-28; 8(050)226-30-14 –Украина.