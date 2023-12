Различаю языки программирования, форматы данных.

Умею верстать, HTML, CSS.

Могу работать с Базами данных, а именно в СУБД MySql. Могу писать небольшие

запросы (SELECT, JOIN, GROUP BY и HAVING, ORDER BY, под запросы).

Немного владею PHP, ООП, а именно C++, Pyton

Знаю, что такое API, разницу HTTP и HTTPS, клиент-сервер, XML, Json.

Понимаю и освоил работу таких приложений как

Jira, а так же в связке с Confluence, Selenium IDE. И программ Postman, Fiddler, Everywhere, SoapUI.

Понимание CRM систем.

Немного автоматизации в Pytest+Selenium.

Знаю этапы, методы, виды тестирования.

Могу составить checklist, testcase, bug-report.

Определю на чьей стороне ошибка, на стороне сервера или пользователя. Ошибка во front-end или back-end.

Работа с хостингом посредством FTP клиентом FileZilla.

Работа с такими площадками как Яндекс Вебмастер, Google Search Console.

Навыки работы в CMS WordPress, Joomla.

Опыт ручного тестирования сайтов и мобильных приложений.

Есть разработанные мною сайты. Можете пройти по ссылкам, что бы посмотреть мои работу.

-----https://footballwizards.ru -----

-----https://www.pokerrandom.ru/ -----

-----https://shugashugaring.ru -----

-----https://www.navigatprogramms.ru ----