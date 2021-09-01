Различаю языки программирования, форматы данных.
Умею верстать, HTML, CSS.
Могу работать с Базами данных, а именно в СУБД MySql. Могу писать небольшие
запросы (SELECT, JOIN, GROUP BY и HAVING, ORDER BY, под запросы).
Немного владею PHP, ООП, а именно C++, Pyton
Знаю, что такое API, разницу HTTP и HTTPS, клиент-сервер, XML, Json.
Понимаю и освоил работу таких приложений как
Jira, а так же в связке с Confluence, Selenium IDE. И программ Postman, Fiddler, Everywhere, SoapUI.
Понимание CRM систем.
Немного автоматизации в Pytest+Selenium.
Знаю этапы, методы, виды тестирования.
Могу составить checklist, testcase, bug-report.
Определю на чьей стороне ошибка, на стороне сервера или пользователя. Ошибка во front-end или back-end.
Работа с хостингом посредством FTP клиентом FileZilla.
Работа с такими площадками как Яндекс Вебмастер, Google Search Console.
Навыки работы в CMS WordPress, Joomla.
Опыт ручного тестирования сайтов и мобильных приложений.
Есть разработанные мною сайты. Можете пройти по ссылкам, что бы посмотреть мои работу.
-----https://footballwizards.ru -----
-----https://www.pokerrandom.ru/ -----
-----https://shugashugaring.ru -----
-----https://www.navigatprogramms.ru ----