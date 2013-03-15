AllenCod

Женя AllenCod

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

nickgatcha
Николай 
43 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Изменения в плагин для wordpress'a Quick Shop
WordPress
Работа выполнена отлично, позитивный и инициативный исполнитель. В дальнейшем буду обращаться снова.
Четкая постановка задачи. Работу выполнил быстро и ее быстро принял заказчик.
Ответный отзыв
vivaart
57 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Ошибки в сайте на базе Joomla
Joomla
Евгений настоящий профессионал. Решил проблему с сайтом на базе Joomla в кротчайший срок. Дал рекомендации по дальнейшей настройке. Рекомендую!
Все понравилось. Человек поставил конкретную задачу, которую я выполнил.
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