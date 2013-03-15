Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
12 лет назад
WordPress
Работа выполнена отлично, позитивный и инициативный исполнитель. В дальнейшем буду обращаться снова.
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи. Работу выполнил быстро и ее быстро принял заказчик.
$20
10 баллов
12 лет назад
Joomla
Евгений настоящий профессионал. Решил проблему с сайтом на базе Joomla в кротчайший срок. Дал рекомендации по дальнейшей настройке. Рекомендую!
Ответный отзыв
Все понравилось. Человек поставил конкретную задачу, которую я выполнил.