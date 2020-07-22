Смм продвижение.
1.Аудит профиля с подробной консультацией рекомендациями. 2. Оформление шапки профиля по всем правилам Instagram, УТП, призыв к действию. 3. Создание мультиссылки на месенджеры. 4. Перевод аккаунта в бизнес-профиль (при необходимости).5. Советы по оформлению профиля.6. Анализ и подбор целевой аудитории. Массфолловинг - массовая подписка на ЦА, ручная, с соблюдением лимитов, во избежании блока. 7. Составление Контент-плана на предстоящий месяц (информационные, продающие, вовлекающие посты) 8. Разработка хайлайтов и оформление вечных сторис.9. Разработка бесконечной ленты или шаблонов. 10. Написание текстов для постов(до 27 шт./ мес.)11.Постинг (ежедневный либо по Вашему желанию).Первый месяц скидка 50% чтобы мы поняли подходим ли друг другу и сработались!