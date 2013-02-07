Образование:

2002-2008 гг. - Полтавский национальный технический университет.

Диплом с отличием. Квалификация - архитектор.

Во время учебы проходила практику в ЧП « Мастерская архитектора Травки В.А.» :

08.2006 – Ознакомительная практика: разработка чертежей, проектирование и перепланировка пункта общественного питания;

08.2007 – Производственная практика: исполнение чертежей фасадов многоэтажного жилого здания.

Трудовя деятельность:

2008-2009 гг. - Архитектор II категории , ЧП «Архитектурно-строительная мастерская Травки З.С.»

Функциональные обязанности:

- проектирование коттеджей;

- проектирование общественных зданий и сооружений;

- взаимодействие с инженерами смежных разделов;

- исполнение рабочей документации;

- 3D визуализация;

Компьютерные навыки: AutoCad, CorelDrow, 3Dmax.

Дополнительные ведомости:

Украинский – родной язык;

Английский – письменно.