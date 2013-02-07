Образование:
2002-2008 гг. - Полтавский национальный технический университет.
Диплом с отличием. Квалификация - архитектор.
Во время учебы проходила практику в ЧП « Мастерская архитектора Травки В.А.» :
08.2006 – Ознакомительная практика: разработка чертежей, проектирование и перепланировка пункта общественного питания;
08.2007 – Производственная практика: исполнение чертежей фасадов многоэтажного жилого здания.
Трудовя деятельность:
2008-2009 гг. - Архитектор II категории , ЧП «Архитектурно-строительная мастерская Травки З.С.»
Функциональные обязанности:
- проектирование коттеджей;
- проектирование общественных зданий и сооружений;
- взаимодействие с инженерами смежных разделов;
- исполнение рабочей документации;
- 3D визуализация;
Компьютерные навыки: AutoCad, CorelDrow, 3Dmax.
Дополнительные ведомости:
Украинский – родной язык;
Английский – письменно.