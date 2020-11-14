SMM-специалист

Здравствуйте! Меня зовут Алина, я работаю SMM - менеджером. Помогу вам монетизировать профиль в инстаграм и сэкономить ваше время.Если вы хотите увеличить количество продаж или вовлеченность в профиле - я помогу вам с этим, с помощью: анализа целевой аудитории, красивого и продающего визуала, созданием рекламных макетов поиском блогеров для рекламы и ее закупкой.⠀Возьму на ведение 3-4 аккаунта за минимальную оплату (5000-10000 рублей за месяц, зависит от размера работы).Опыт работы 5 лет.Если Вас заинтересует предложение, отпишитесь89941101050