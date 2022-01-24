Alliance_MU

Мы, начинающая веб-студия "Альянс Медиа Урал".

На данный момент мы формируем команды специалистов для выполнения серьезных проектов.

Каждая команда будет состоять из:

1. Менеджера проекта;

2. Back-end разработчика;

3. Front-end разработчика;

4. Тестировщика.

Для вступления к нам в команду Вам необходимо будет выполнить несколько шагов:

1. заполнить заявку для вступления https://forms.gle/BGd7f5ANpKsYgTUy7 ;

2. после заполнения заявки с Вами свяжется персональный сотрудник нашей веб-студии;

3. далее, если Вы проходите собеседование, следующим этапом наш сотрудник распределит Вас в определенный командный чат и выдаст доступы к внутренним сервисам нашей компании;

Несколько важных моментов:

1. оплата сотрудников почасовая, поэтапная;

2. у нас на данный момент отсутствует юр. статус (пока что работаем на доверии друг к другу);

3. работа ведется в трекере задач yougile;

4. для контроля версий проектов используется git.