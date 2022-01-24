Alliance_MU

Мы, начинающая веб-студия "Альянс Медиа Урал".
На данный момент мы формируем команды специалистов для выполнения серьезных проектов.
Каждая команда будет состоять из:
1. Менеджера проекта;
2. Back-end разработчика;
3. Front-end разработчика;
4. Тестировщика.
Для вступления к нам в команду Вам необходимо будет выполнить несколько шагов:
1. заполнить заявку для вступления https://forms.gle/BGd7f5ANpKsYgTUy7 ;
2. после заполнения заявки с Вами свяжется персональный сотрудник нашей веб-студии;
3. далее, если Вы проходите собеседование, следующим этапом наш сотрудник распределит Вас в определенный командный чат и выдаст доступы к внутренним сервисам нашей компании;
Несколько важных моментов:
1. оплата сотрудников почасовая, поэтапная;
2. у нас на данный момент отсутствует юр. статус (пока что работаем на доверии друг к другу);
3. работа ведется в трекере задач yougile;
4. для контроля версий проектов используется git.