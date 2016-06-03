Графический дизайн | Логотипы | Создание сайтов
Связаться со мной можно через:
- внутренний чат weblancera
- skype: ms.chery13
- mail: [email protected]
- портфолио: https://www.behance.net/sofiyafedo6e72
- разработка дизайна логотипов
- разработка дизайна сайтов
- фирменного стиля
- наружная реклама
- иллюстрации
- презентации
- полиграфия
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$45
10 баллов
8 лет назад
София подошла к созданию логотипа очень вдумчиво и ответственно, учла все пожелания, все сделала качественно и оперативно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, приятно было работать)