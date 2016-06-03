Alliccssofiiya

София Федотова Alliccssofiiya

 
28 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Графический дизайн | Логотипы | Создание сайтов

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Услуги дизайна:

  • разработка дизайна логотипов
  • разработка дизайна сайтов
  • фирменного стиля
  • наружная реклама
  • иллюстрации
  • презентации
  • полиграфия
Логотип для сайта
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Отзывы заказчиков
Tvardovsky
Олег 
55 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$45
10 баллов
8 лет назад
Создать логотип для образовательного сервиса
София подошла к созданию логотипа очень вдумчиво и ответственно, учла все пожелания, все сделала качественно и оперативно. Рекомендую!
Отличный заказчик, приятно было работать)
Ответный отзыв