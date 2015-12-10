Allie_theone

Копирайтер, SMM и PR специалист, переводчик

ОБРАЗОВАНИЕ

СПбГУ '2012

Факультет прикладных коммуникаций

Кафедра Связей с общественностью в бизнесе

ОПЫТ РАБОТЫ

Модельное агентство LMA / Andy fiord (SMM специалист)

Учебный центр имиджа и стиля Bella Stella (PR, SMM, копирайтинг)

А также проектная деятельность на основе фриланс - логистический компания TGS, туристическая компания Amerocraft, а также «Белый ветер», "Алтэк", сайты о кино, сайты о бьюти- и фешн- индустрии.

НАВЫКИ

Написание любых PR-материалов,копирайтинг, рерайтинг, журналистских статей, перевод, проведение PR-мероприятий, организация PR-кампаний, выставок, SMM, SEO, мониторинг СМИ, мониторинг интернет-пространства, пресс-релизы, анонсы, создание имиджевых статей и разработка бренд-бука, исследования, пополнение контента интернет-сайта, разработка фирменного стиля компании, архитектуры бренда (логотип, слоган, символика, миссия, видение, цели, задачи, философия, нормы и ценности компании), разработка PR-проектов.

Владение компьютером, уверенный пользователь.

Владение языками – английский – продвинутый уровень(Advanced), испанский – продвинутый (B2), португальский – базовый уровень(A1)